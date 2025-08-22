Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui (191e mondial), s’est qualifié pour la finale du tournoi Challenger 4 d’Hersonissos en Grèce après sa victoire ce vendredi contre le Français Robin Bertrand (315e), en eux sets (6-4, 6-1).

En finale, Chargui affrontera samedi le Français Dan Added (286e). Il s’était qualifié pour le dernier carré, la veille, en battant en quarts l’Allemand Mats Rosenkranz (352e) en deux sets (7-6, 6-3).

Le tunisien s’était imposé en huitièmes face au Grec Pavlos Tsitsipas (960e mondial) en trois sets (4-6, 6-4, 6-2).

Il avait, rappelle-t-on, remporté le challenger de Porto, le 3 août en cours, avant d’être sacré à Monastir le 10 du même mois.