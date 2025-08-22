Le président de la Fédération Tunisienne de Basket-Ball (FTBB), Sofiane Jribi, a souligné la nécessité pour la prochaine étape d’être marquée par une évaluation objective et globale. Cette annonce fait suite à la performance décevante de la sélection nationale lors de l’AfroBasket 2025 actuellement en cours en Angola et à son élimination prématurée en match de barrage pour les quarts de finale, subissant une lourde défaite avec un écart de 33 points (54-87) face au Cap-Vert.

Dans une déclaration, faite ce jeudi, à la TAP, Jribi a fait savoir que le Bureau fédéral recevra un rapport détaillé du staff technique, dirigé par le sélectionneur franco-algérien Mehdi Mary, concernant la participation à l’Afrobasket. Des décisions appropriées concernant le staff technique seront ensuite prises. Il a précisé que le contrat liant Mary à la FTBB s’étend jusqu’à fin 2026 et stipule, parmi ses objectifs, l’obligation d’atteindre le podium lors de cette compétition continentale.

Sofiane Jribi, récemment élu à la tête de la FTBB, a estimé que les préparatifs pour le tournoi africain avaient été marqués par l’improvisation et un mauvais jugement. Il a pointé du doigt le choix de participer au Championnat Arabe, où selon lui, la compétitivité était absente en raison de la non-participation des géants arabes comme le Liban et la Jordanie, ainsi que de la présence d’équipes jouant avec leurs réserves, comme l’Egypte. Il a ajouté que le staff technique aurait dû privilégier une stratégie de matchs de préparation contre des équipes européennes et africaines de haut niveau.

Dans le même sillage, il a souligné que la participation tunisienne à l’AfroBasket avait été décevante en raison de l’absence de piliers essentiels de l’équipe, dont le manque s’est cruellement fait sentir, citant notamment Haythem Saada, Firas Lahiani et Zied Chennoufi, sans oublier le vide considérable laissé par le capitaine historique de l’équipe, Makram Ben Romdhane, après sa décision de prendre sa retraite internationale.

Selon Jribi, le Bureau fédéral actuel tentera dans la période à venir de convaincre Makram Ben Romdhane de revenir sur sa décision et de retrouver le maillot national, compte tenu de sa valeur technique avérée et de sa contribution au niveau de l’encadrement du groupe. L’objectif est de redorer le blason du basket-ball tunisien lors des prochains rendez-vous.

“L’ex-international et actuel deuxième vice-président de la FTBB, Salah Mejri, sera chargé de communiquer avec Makram Ben Romdhane pour le persuader de revenir renforcer les rangs des du cinq national, compte tenu des relations solides qui lient les deux hommes”, a indiqué Jribi.

Il a également assuré qu’un certain nombre de dossiers urgents sont sur la table du nouveau Bureau Fédéral, dont certains sont immédiats, comme la préparation sérieuse de la première fenêtre africaine des qualifications pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar, qui se déroulera du 27 au 30 novembre prochain. Il a précisé que la Fédération s’efforcera d’accueillir en Tunisie les matchs du Groupe C, qui comprend la Tunisie, le Nigeria, la Guinée et le Rwanda.

Enfin, le président de l’instance fédérale s’est dit convaincu que la prochaine étape exige la définition d’une feuille de route visant à travailler sur la formation de base et les équipes de jeunes parallèlement à la nécessité de retrouver l’éclat de l’Equipe Nationale A. Cela passera par la fidélisation des piliers expérimentés actuels et le renforcement de l’effectif par de nouveaux éléments susceptibles d’apporter une plus-value.

Le cinq national, triple vainqueur de l’AfroBasket, a quitté la compétition avec un bilan négatif : une seule victoire en phase de groupes contre Madagascar (81-60), deux défaites contre le Cameroun (65-86) et le Nigeria (66-87), suivies de la lourde défaite en barrages contre le Cap-Vert.