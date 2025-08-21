Le tennisman tunisien Aziz Dougaz (191e mondial) s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi Challenger d’Hersonissos en Grèce après sa victoire aux dépens du Grec Pavlos Tsitsipas (960e mondial) en trois sets (4-6, 6-4, 6-2) ce mercredi en huitièmes de finale.

Dougaz s’était avait validé son billet pour les huitièmes en battant, lundi, le Japonais Jay Dylan Friend (864ème) également en trois sets (4-6, 6-2, 6-4).

Le Tunisien affrontera demain, jeudi, l’Allemand Mats Rosenkranz (352e) pour une place en demies.