Le président du conseil local de Bab Bhar, le député Moez Ben Othman, a confirmé que les travaux de démolition de l’hôtel du Lac à Tunis ont débuté le 15 août 2025 et devraient se poursuivre pendant huit à neuf mois. Une phase de reconstruction de l’unité touristique suivra.

Dans une déclaration à la radio nationale, mercredi 20 août, Ben Othman a expliqué que l’hôtel se trouvait dans un état de délabrement avancé et menaçait de s’effondrer, ce qui a conduit la justice à ordonner sa démolition pour préserver la sécurité de l’environnement urbain.

Il a précisé que l’établissement appartient à des propriétaires privés et qu’un investisseur a déjà soumis un projet de reconstruction. La société chargée des travaux s’est engagée à conserver l’esprit architectural proche de l’ancien bâtiment, tout en intégrant des concepts modernes et contemporains. Selon lui, le futur hôtel permettra de créer environ 435 emplois directs lors de sa réouverture, contribuant ainsi à la relance économique de la zone.

Mais au-delà de l’aspect technique et économique, le projet a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes dénoncent la destruction de ce qu’ils considèrent comme un symbole du patrimoine moderne tunisien, un repère architectural marquant de la capitale. D’autres, au contraire, relativisent l’importance du bâtiment, estimant qu’il n’était qu’un immeuble ordinaire voué à s’effondrer. Comme le résume un commentaire : « Une bâtisse comme tant d’autres menacées de ruine qu’on a voulu ériger en chef-d’œuvre patrimonial. Si l’histoire de Tunis devait se résumer à du béton armé, un architecte italien et un bâtiment bancal, alors c’est qu’on a oublié la médina, véritable patrimoine mondial qu’il aurait mieux valu restaurer. »

Entre mémoire urbaine et impératifs de sécurité, la démolition de l’hôtel du Lac illustre ainsi la tension récurrente entre préservation du patrimoine et modernisation de la capitale.