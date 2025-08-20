Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a présidé ce mardi une réunion de coordination pour accélérer le lancement des travaux de construction de quatre hôpitaux régionaux de catégorie « B » à Jelma (Sidi Bouzid), Haïdra (Kairouan), Makthar (Siliana) et Ghardimaou (Jendouba), dont le coût global atteint 358,7 millions de dinars tunisiens.

Zouari a souligné la nécessité de faciliter les procédures afin de démarrer les chantiers dans les plus brefs délais, appelant l’entreprise contractante à respecter les délais prévus et à garantir une exécution de haute qualité. Le groupement d’entreprises koweïtien chargé des travaux, le bureau d’études technique et les cadres du ministère ont été mis à contribution pour assurer une mise en œuvre fluide des projets.

Le ministère de l’Équipement pilote la réalisation de ces infrastructures en tant que maître d’ouvrage délégué au profit du ministère de la Santé. Le financement est assuré conjointement par le budget de l’État tunisien et par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED).

Étaient présents à cette réunion, le directeur général des Bâtiments civils, les responsables du groupement d’entreprises koweïtien chargé de la réalisation, le bureau d’études, plusieurs cadres du ministère, ainsi que des représentants des ministères de la Santé, de la Planification et de l’Économie.