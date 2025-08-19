Un nouveau record vient d’être établi à l’EuroMillions : le jackpot de 250 millions d’euros a été remporté. Un seul et unique joueur a trouvé la combinaison gagnante, empochant ainsi l’intégralité de cette somme colossale.

Pour décrocher le gros lot, il fallait aligner les cinq numéros gagnants et les deux étoiles. Ce tirage a également fait sept autres heureux, tous lauréats au rang 2. Ces joueurs ont réussi à trouver les cinq bons numéros, accompagnés d’une seule étoile.

Il s’agit du plus gros gain jamais enregistré dans l’histoire de la loterie européenne, offrant un nouveau tournant au célèbre jeu de hasard.