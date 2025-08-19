Le Masters 1000 de Cincinnati, l’un des tournois les plus attendus de la saison, a connu une fin inattendue. Le prodige espagnol Carlos Alcaraz a remporté son premier titre sur les courts américains, non sans une pointe d’amertume. Son adversaire, l’Italien Jannik Sinner, a été contraint à l’abandon en finale alors qu’il était mené 5-0 dans le premier set, en raison d’un malaise.

Ce duel avorté entre les deux jeunes stars du tennis masculin, qui devait servir de prélude au prochain US Open, a laissé les fans sur leur faim. Après une victoire d’Alcaraz à Roland-Garros et celle de Sinner à Wimbledon, tous les regards étaient tournés vers Cincinnati pour un troisième épisode épique. Mais le sort en a décidé autrement.

Devant un public médusé, Jannik Sinner, tenant du titre, a expliqué sa défaillance avec une franchise désarmante : “Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J’ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j’ai l’impression que je vais m’effondrer.” Il a également confié s’être senti mal depuis la veille, sans amélioration pendant la nuit. Une déception immense pour le joueur et pour ses supporters.

Heureusement, le public a pu se consoler avec la finale féminine de l’après-midi, opposant Iga Swiatek à Jasmine Paolini.