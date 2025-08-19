Le ministre de lâ€™Ã©quipement et de l’habitat Salah Zouari a appelÃ© les responsables du groupement tuniso-saoudien chargÃ© de la rÃ©alisation de la 7Ã¨me tranche du projet d’amÃ©nagement de l’oued de GabÃ¨s et la 3Ã¨me tranche du projet de protection de la ville de Raoued contre les inondations, Ã accÃ©lÃ©rer le rythme de rÃ©alisation des travaux.

Au cours d’un entretien tenu, lundi, le ministre a passÃ© en revue avec les responsables du groupement , l’avancement des travaux de rÃ©alisation des deux projets, annonce un communiquÃ© du ministÃ¨re publiÃ© lundi.

La mÃªme source souligne que le ministre a appelÃ© les responsables Ã achever les travaux dans les dÃ©lais fixÃ©s afin d’amÃ©liorer les conditions de vie des citoyens vivant dans les agglomÃ©ration classÃ©es basses.

Et d’ajouter que la Tunisie a adoptÃ© un plan directeur et stratÃ©gique basÃ© sur des volets Ã©conomiques et sociaux visant Ã protÃ©ger plusieurs villes contre les inondations.

Le ministre a Ã©galement appelÃ© le promoteur Ã participer aux appels d’offres de rÃ©alisation des diffÃ©rents projets nationaux et rÃ©gionaux relatifs Ã l’amÃ©lioration de l’infrastructure.