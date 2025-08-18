En 2025, la Tunisie émerge comme une sérieuse concurrente du Maroc sur la scène touristique, un phénomène amplement relayé par la presse française. Historiquement, le Maroc a longtemps dominé l’imaginaire des voyageurs francophones avec ses cités impériales, ses souks animés et ses paysages désertiques. Cependant, plusieurs facteurs semblent inverser la tendance, propulsant la Tunisie au rang de destination montante.

L’offensive tunisienne

Le retour en grâce de la Tunisie n’est pas un hasard. Après des années de turbulences post-révolutionnaires, le pays a su rebâtir son infrastructure touristique et rassurer les visiteurs sur leur sécurité. Les hôteliers ont modernisé leurs établissements, investissant massivement pour améliorer la qualité de l’accueil et des services. La promotion ciblée des plages idylliques de Djerba, des ruines romaines de Carthage ou encore des oasis du sud a su séduire un public en quête d’authenticité et de nouveauté.

Un des atouts majeurs de la Tunisie est son excellent rapport qualité-prix. Face à une inflation croissante au Maroc, le coût de la vie et des vacances en Tunisie demeure très attractif, un argument de poids pour les familles et les jeunes voyageurs. La proximité géographique avec l’Europe et la facilité des liaisons aériennes jouent également en sa faveur.

Le Maroc face à un défi

De son côté, le Maroc doit faire face à une concurrence accrue. Bien que le royaume continue d’attirer des millions de touristes, certaines voix s’élèvent pour dénoncer une certaine uniformisation de l’offre et des prix jugés parfois excessifs. La presse française, notamment, souligne que le Maroc pourrait bénéficier d’une diversification de ses produits touristiques pour ne pas se reposer uniquement sur ses acquis traditionnels.

La Tunisie, en misant sur un tourisme plus diversifié, incluant des expériences culturelles, écologiques et bien-être, se positionne comme une alternative rafraîchissante. Cette “nouvelle rivalité” s’annonce saine et bénéfique pour les deux nations. Elle stimule l’innovation et l’excellence, offrant au final un éventail de choix plus large aux touristes.