L’Agence nationale pour la cybersécurité (ANC) a appelé à plus d’attention lors de l’utilisation des moteurs de recherche utilisant l’intelligence artificielle pour protéger les données personnelles et sensibles.

L’Agence a fourni un ensemble de conseils pratiques pour protéger les données personnelles lors de l’utilisation des moteurs de recherche utilisant l’intelligence artificielle, y compris l’écartement de la saisie de données sensibles et personnelles (saisie d’un numéro d’identification ou d’un passeport, écriture de mots de passe et de cartes bancaires) et l’abstention d’entrer des informations médicales ou des secrets professionnels.

À cet égard, elle a souligné la nécessité de vérifier la crédibilité du moteur de recherche, d’utiliser des plateformes officielles et fiables basées sur des politiques de confidentialité claires, et de revoir les conditions d’utilisation pour savoir comment les données sont utilisées.

Elle a mis en garde, dans son précédent communiqué, contre le piratage et l’exploitation des vulnérabilités en évitant de cliquer sur les liens suspects qui peuvent apparaître dans les résultats de recherche et en utilisant un programme de protection mis à jour.

L’agence a appelé à limiter l’accès aux résultats de recherche, en évitant de partager les résultats ou de copier des liens contenant des informations privées quand le besoin se fait sentir, et en utilisant le mode privé ou la navigation sécurisée.

Dans le même contexte, elle a recommandé la surveillance régulière de l’historique des recherches, la suppression de l’historique s’il inclut des termes de recherche sensibles et l’utilisation d’outils de gestion de la confidentialité fournis par le moteur.