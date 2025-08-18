La sélection tunisienne de basket-ball, double championne d’Afrique en titre, a validé son billet pour les barrages menant aux quarts de finale de l’Afrobasket 2025, qui se déroule du 12 au 24 août à Luanda, en Angola, à la faveur de sa victoire, ce dimanche, aux dépens du Madagascar 81-60 pour le compte de la 3e journée du groupe B.

Le Cinq national restait, rappelle-t-on, sur deux défaites consécutives lors des deux premières journées contre le Cameroun 65-86 et le Nigéria 66-87.

Lors des barrages, les coéquipiers d’Omar Abada, 3es du groupe B, affronteront le 2e du groupe A.

Pour rappel, le groupe A est composé de la Côte d’Ivoire, de la RD Congo, du Cap-Vert et du Rwanda, tandis que dans le groupe C figurent l’Angola, le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye et dans le groupe D le Sénégal, le Mali, l’Egypte et l’Ouganda.

A noter que les premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les quarts de finale, tandis que les deuxièmes et troisièmes disputeront les barrages.

Résultats des matchs de la Tunisie et le classement du groupe B:

Mercredi 13 août :

Tunisie – Cameroun 65-86

Nigéria – Madagascar 77-59

Vendredi 15 août :

Tunisie – Nigeria 66-87

Cameroun – Madagascar 80-77

Dimanche 17 août :

Tunisie – Madagascar 81-60

Cameroun – Nigéria (17h30)

Classement: J Pts

1- Cameroun 2 4

2- Nigeria 2 4

3- Tunisie 3 4

4- Madagascar 3 2