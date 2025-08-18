De 1er janvier au 15 aout 2025, la Tunisie a exporté 24 mille tonnes de fruits pour une valeur de 96,3 MD, contre 20,6 mille tonnes d’une valeur de 64,1 MD, au cours de la même période de l’année 2024, selon les données du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits).

La Libye demeure, ainsi, premier client de la Tunisie avec 20,2 mille tonnes pour plus de 57 MD contre 16,3 mille tonne d’une valeur de 45,2 MD, au cours de la même période de l’année 2024.

Les Émirats Arabes Unis passent au deuxième rang, en terme d’exportation pour atteindre 13,8 MD provenant de l’exportation de 775 tonnes de fruits.

Les ventes de fruits de la Tunisie ont progressé, également, vers les nouveaux marchés tels que : l’Inde (5,2 MD)et le Qatar(2,5 MD).

Pour les partenaires traditionnels de la Tunisie, les données du GIFruits ont noté que la France a importé 1 031 tonnes de fruits d’une valeur de 2,7 MD tandis que les exportations tunisiennes vers l’Italie ont baissé pour se situer à 886 tonnes, contre 2 482 tonnes d’une valeur de 4,6 MD, au cours de la même période de l’année 2024. Les exportations concernent particulièrement la pastèque et les fruits à noyaux (abricots et pêches).