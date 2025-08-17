TUNIS — Le championnat de Ligue 1 de football professionnel se poursuit à un rythme effréné. La 3e journée, prévue les jeudi 21 et vendredi 22 août, réserve un programme chargé avec en point d’orgue le duel entre les deux leaders du classement.

Jeudi, les regards se porteront sur la capitale où la JS Omrane accueillera le CA Bizertin. L’AS Soliman, toujours en quête de son premier point, aura la lourde tâche de se mesurer au Stade Tunisien, en bonne forme. De son côté, la JS Kairouan affrontera l’Espérance ST qui cherchera à enfin décrocher sa première victoire de la saison. Enfin, à Ben Guerdane, l’US Ben Guerdane tentera de profiter de la méforme de l’ES Sahel pour enchaîner une deuxième victoire.

Vendredi, l’affiche la plus attendue opposera le Club Africain à l’ES Zarzis. Ce choc des leaders sera l’occasion pour l’une des deux équipes de prendre seule la tête du championnat. L’US Monastir recevra l’O Béja, tandis que l’AS Gabès et l’AS Marsa s’affronteront. La journée se terminera avec le match entre l’ES Métlaoui et le CS Sfaxien. Toutes les rencontres se dérouleront à 16h30.