Le Bayern Munich, champion de Bundesliga 2024/25, affronte ce samedi le VfB Stuttgart, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, pour le premier trophée de la saison : la Supercoupe d’Allemagne 2025.

Un Bayern en quête d’un nouveau titre

Après avoir retrouvé son trône en Bundesliga sous la houlette de Vincent Kompany, le Bayern veut lancer sa saison de la meilleure manière. Harry Kane et ses coéquipiers visent un nouveau sacre, trois mois seulement après un exercice solide, marqué également par un quart de finale de Ligue des Champions.

Stuttgart rêve d’un nouvel exploit

En face, Stuttgart arrive avec confiance. Les hommes de Sebastian Hoeness se sont imposés en finale de la DFB Pokal face à Bielefeld, offrant au club son premier trophée depuis 2007. Portés par des joueurs talentueux comme Angelo Stiller et Nick Woltemade, les Souabes espèrent décrocher la deuxième Supercoupe de leur histoire, 33 ans après leur premier succès en 1992.

Infos pratiques

Lieu : Mercedes-Benz Arena, Stuttgart (60 441 places)

Date : Samedi 16 août 2025

Coup d’envoi : 20h30

Diffusion TV

👉 Le match VfB Stuttgart – Bayern Munich sera retransmis en direct sur beIN SPORTS 3 à partir de 20h30.