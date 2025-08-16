La Premier League reprend ce week-end, et Tottenham démarre sa saison à domicile face à Burnley. Une affiche prometteuse pour lancer la première journée du championnat anglais.

Tottenham veut démarrer fort

Après une saison contrastée, les Spurs abordent ce nouvel exercice avec l’ambition de jouer les premiers rôles. Porté par ses recrues estivales et une attaque toujours redoutable, Tottenham cherchera à faire le plein de points dès cette première rencontre devant son public.

Burnley en quête de solidité

De retour parmi l’élite, Burnley sait que chaque point comptera dans la lutte pour le maintien. L’équipe de Vincent Kompany devra relever un défi de taille face à une formation londonienne réputée pour son jeu offensif et sa capacité à emballer les matchs à domicile.

Horaire et diffusion TV

La rencontre Tottenham – Burnley, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Premier League, se jouera ce samedi 16 août à 16h .

👉 Le match sera retransmis en direct sur Canal+ Foot