La Liga reprend ses droits ce week-end ! Champion en titre, le FC Barcelone entame la défense de son trophée par un déplacement sur la pelouse de Majorque, ce samedi 16 août. Voici toutes les informations pratiques pour suivre cette rencontre.

Sacré champion d’Espagne pour la 28ᵉ fois de son histoire, le Barça a également soulevé la Coupe du Roi et la Supercoupe la saison dernière. L’effectif, dirigé par Hansi Flick, a peu changé. Si Pau Victor, Álex Valle et Pablo Torre sont partis, le club catalan s’est renforcé avec Joan Garcia (Espanyol) et surtout Marcus Rashford (Manchester United). Les Blaugranas affichent déjà une forme impressionnante après une préparation réussie (victoires 7-3 face à Séoul, 5-0 contre Daegu et 5-0 face à Côme).

De son côté, Majorque a terminé dans le ventre mou du championnat en 2024-2025. Le club des Baléares reste réputé pour son style rugueux, comme en témoigne son match amical disputé face à l’OL. L’équipe a recruté Pablo Torre et Lucas Bergström, mais devra composer avec le départ de son gardien Dominik Greif, transféré à Lyon.

Chaîne et horaire du match

La rencontre Majorque – Barcelone, comptant pour la 1ʳᵉ journée de LaLiga, se joue ce samedi 16 août au stade de Son Moix. Le coup d’envoi est prévu à 19h30

👉 Le match sera retransmis en direct sur beIN SPORTS 2.