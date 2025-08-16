La première journée de Ligue 1 française réserve un duel intéressant entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais.

La rencontre aura lieu le samedi 16 août 2025 à 17h00, et promet un spectacle attendu par les supporters des deux camps.

Les amateurs de football pourront suivre ce match en direct sur beIN Sports 1, qui diffusera l’intégralité de la rencontre avec ses commentaires et analyses.

Ce choc marquera le coup d’envoi de la saison pour les deux équipes, chacune espérant débuter le championnat sur une note positive.