Le N.1 mondial Jannik Sinner a écrasé jeudi le Canadien Félix Auger-Aliassime 6-0, 6-2 pour rallier les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati.

L’Italien, tenant du titre dans l’Ohio, a conquis un 25e succès d’affilée sur dur, en dominant largement le 28e joueur mondial en 1h15.

Sinner n’a laissé que neuf points à Auger-Aliassime (sur 34) lors du premier set avant de connaître un léger relâchement en début de deuxième manche (breaké et mené 2-0), puis de dérouler en inscrivant les six derniers jeux.

Le N.1 mondial, qui fêtera ses 24 ans samedi, effectue sa reprise à Cincinnati, où il n’a pas encore perdu un set en quatre matches, après sa victoire à Wimbledon en juillet.

Il affrontera samedi en demi-finale le Français Térence Atmane (23 ans), 136e mondial et issu des qualifications.