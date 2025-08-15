Depuis plus de trente ans, le logiciel utilisé pour la présentation de la météo sur la télévision tunisienne reste inchangé. Chaque soir, après le journal télévisé de 20 heures, nous sommes confrontés au même format, sans renouvellement notable. Cette répétition a engendré un désintérêt croissant, voire une forme de lassitude perceptible.

État actuel et diagnostic

Voix monocorde et langage figé : Les présentateurs et présentatrices sont souvent perçus comme récitant un texte de manière mécanique, sans dynamisme ni engagement. Le style de présentation, resté figé depuis les années 1990, n’a guère évolué sur le plan visuel ou narratif, ce qui entraîne une expérience peu captivante.

Des cartes visuellement dépassées : Les cartes météorologiques présentent une esthétique datée, avec une palette de couleurs et des animations très limitées . Elles peinent à rivaliser avec les standards internationaux, qu'il s'agisse des chaînes européennes ou de certaines chaînes arabes plus modernes.

Manque d'éléments dynamiques : L'absence de zooms régionaux, de vues satellites animées, d'infographies interactives ou de modélisations 3D rend le bulletin météo peu attrayant, notamment pour les jeunes générations, habituées à des formats plus immersifs.

Pourquoi cette situation persiste-t-elle ?

Inertie institutionnelle : L’Établissement de la Télévision Tunisienne évolue lentement, en raison d’un manque de modernisation, de lourdeurs administratives, et parfois d’une certaine résistance au changement.

Manque d'investissement technologique : Alors que de nombreux pays ont digitalisé et modernisé leurs bulletins météo (interfaces tactiles, réalité augmentée, habillage graphique innovant), la Tunisie demeure attachée à un modèle certes fonctionnel, mais largement dépassé.

Insuffisance de formations spécialisées : Les formations audiovisuelles dans ce domaine spécifique restent rares. Présentateurs et techniciens sont peu exposés aux nouveaux outils ou aux codes de la météo télévisée contemporaine.

Propositions concrètes

Pour redonner à la météo télévisée sa pertinence et son attractivité, plusieurs pistes d’amélioration peuvent être envisagées :

Renouveler l’interface graphique : Utiliser des logiciels météorologiques modernes.

Former les présentateurs : Les sensibiliser aux techniques d'animation, à la vulgarisation scientifique et au travail vocal, pour une présentation plus vivante et engageante.

Contextualiser les prévisions : Relier les bulletins météo à des enjeux concrets comme la santé, l'agriculture, le tourisme ou encore la vie scolaire, afin d'enrichir leur utilité.

Intégrer des technologies immersives : Introduire la réalité augmentée, les cartes interactives ou des séquences en 3D pour dynamiser la présentation.

Conclusion

La monotonie du bulletin météo télévisé tunisien reflète une absence de modernisation tant sur le plan technique que narratif. Ce retard agace un public de plus en plus exigeant, notamment les jeunes générations.

Il est urgent d’engager une refonte ambitieuse pour redonner à la météo télévisée sa place dans le paysage audiovisuel national.

Par Pr. Mohamed DACHRAOUI