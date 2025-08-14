Le comité directeur de la 38ème édition du Festival international du film amateur de Kelibia (FIFAK) a annoncé, sur la page officielle du festival, le report de l’édition 2025, initialement prévue du 16 au 23 août, à une nouvelle période allant du 23 au 30 août.

Cette décision intervient, explique la même source, après une étude approfondie des conditions d’organisation. Le comité a mentionné avoir rencontré plusieurs difficultés d’ordre matériel et logistique, nécessitant un réajustement du calendrier afin de garantir les meilleures conditions pour le succès du festival et la mise en œuvre optimale de sa programmation, placée cette année sous le slogan “Free Palestine”.

Le comité directeur du FIFAK a, d’autre part, souligné que ce report permettrait de proposer une édition digne de l’histoire et de la réputation du festival qui s’emploie à poursuivre son soutien à la création cinématographique engagée.

Considéré comme la plus ancienne rencontre de jeunes cinéastes, d’associations tunisiennes de cinéma, d’étudiants et de professionnels, le FIFAK est, au fil des années, devenu un haut lieu de découverte artistique et un véritable tremplin pour de nombreux cinéastes et techniciens.

Après l’édition 2024, qui a célébré le 60ème anniversaire du festival sous le slogan “Save Gaza”, le prochain rendez-vous portera l’emblème “Free Palestine”, illustré par un visuel poignant et épuré, annonçant une édition engagée et solidaire, dans la continuité de l’esthétique que le FIFAK cultive depuis sa création en 1964.

Organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA), avec le soutien du ministère des affaires culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), et en collaboration avec la municipalité de Kélibia (Cap Bon), le festival accueille chaque année des cinéastes amateurs et étudiants en cinéma pour présenter leurs dernières créations (principalement des courts-métrages), échanger leurs expériences avec leurs homologues internationaux et rencontrer des professionnels du secteur.