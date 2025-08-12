La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi sur une baisse de 0,26 %, ramenant l’indice Tunindex à 11 832,83 points, selon les données publiées par la place financière.

Le volume global des échanges a atteint environ 3,2 millions de dinars, dont près de 1,4 million généré par la société Laboratoires Bonimed. Malgré ce volume, le titre Bonimed a reculé de 1,3 % pour terminer à 9,400 dinars.

Du côté des performances positives, Essoukna a enregistré la plus forte progression (+4,32 %), clôturant à 2,410 dinars. Elle est suivie par la Société Internationale de Leasing (+4,06 % à 26,650 dinars) et la SOTUMAG (+3,6 % à 8,340 dinars).

En revanche, Monoprix signe la plus forte baisse de la séance (-2,98 % à 6,500 dinars), suivie par Tunisair (-2,77 % à 0,350 dinars) et Tawasol Holding Group (-1,44 % à 0,680 dinars).