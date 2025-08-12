Les élèves des écoles primaires, collèges et lycées, ainsi que leurs parents, peuvent désormais régler à distance les frais d’inscription pour l’année scolaire 2025-2026 grâce au portefeuille numérique « Wallet e-Dinar » de la Poste Tunisienne.

Gratuitement disponible dans les bureaux de poste, ce portefeuille est sécurisé, simple d’utilisation, valable dix ans et rechargeable jusqu’à 3 000 dinars. Aucun frais supplémentaire n’est appliqué lors du paiement des frais d’inscription, précise la Poste dans un communiqué publié mardi.

Les inscriptions peuvent aussi être effectuées en associant l’application mobile D17 au Wallet e-Dinar ou aux cartes de paiement électroniques de la Poste Tunisienne.

Le règlement doit s’effectuer via le site officiel du ministère de l’Éducation : www.inscription.education.tn, en utilisant les moyens de paiement électroniques de la Poste.