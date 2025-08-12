Avec une 59ème édition qui touche à sa fin, le Festival international de Hammamet (FIH) a consacré la soirée du lundi 11 août 2025 à une immersion au cœur des sonorités mandingues avec Bassekou Kouyaté et son groupe Ngoni Ba, venus directement du Mali, pour se produire devant un public parmi les plus avertis et curieux.

Maîtres dans l’art de jouer du luth traditionnel “n’goni”, répandu au Mali et dans toute l’Afrique de l’Ouest, ces musiciens ont offert aux amateurs de musiques du monde une expérience rare : mélodies traditionnelles africaines, costumes typiques, sonorités inédites et une prestation scénique à couper le souffle.

Star de la soirée, Bassekou Kouyaté a dirigé un spectacle de haute voltige, entouré de sa femme, de son fils et de proches. Ensemble, ils perpétuent la tradition musicale tout en innovant, propulsant à travers le monde un savoir-faire ancestral.

L’évasion sonore a débuté avec “Kanougnon”, avant de se poursuivre avec “Abe Soumaya”, “Ngoni Fola”, sans oublier “Djadje, Kanto Kelena” et, pour conclure en beauté, “Wela Cuba”, qui a conquis le public. Le joueur de calebasse et batterie, petit frère de Bassekou Kouyaté, a insufflé aux sonorités subsahariennes une puissance et une magie qui ont captivé l’auditoire.

Récompensé à plusieurs reprises par les “BBC Awards” pour son premier album “Segu Blue”, nominé aux “Grammy Awards” pour “I Speak Fula”, Bassekou Kouyaté a donné des centaines de concerts à travers le monde, partageant la scène avec des légendes telles que Paul McCartney, John Paul Jones ou encore Bono.

Après cette soirée rythmée par la magie du ngoni, le festival international de Hammamet propose propose dans la soirée du mardi 12 août 2023 l’avant-dernier concert de cette édition avec “OSOOL” pour un voyage sonore entre influences tunisiennes et accents jazzy.