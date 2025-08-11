La réalisation de projets de forage de puits dans plusieurs oasis à Kébili a atteint un taux d’avancement qui varie de 10 à 80%.

Le responsable des ressources hydrauliques au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Sofien Ayadi, a indiqué à l’Agence TAP que ces travaux qui visent à combler la pénurie d’eau d’irrigation, sont réalisés à Jaziret Louhichi de Souk Al Ahad à Kébil-nord (10%), Douz (25%), Rjim Matoug (40%), Ras Al Ain au centre-ville de Kébili (50%) et Bazma à Kébili sud (80%).

Il a ajouté que d’autres projets sont en phase d’appels d’offres destinés à aménager cinq puits profonds et 7sept puits géothermaux, outre la création d’un puits à Om Somâa de Souk Al Ahad.