La soirée attendue du 8 août 2025 a eu lieu au Festival International de Hammamet (FIH) dans une ambiance particulière avec le retour sur scène du Prince du Raï, l’indétrônable Cheb Mami qui retrouve son public après plus de 10 ans d’absence.

A guichets fermés depuis plus d’un mois et d’un public qui attendait sa star 4 h avant l’ouverture des portes, l’amphithéâtre de Hammamet a connu son spectacle plus rempli de la 59ème édition.

La star des années 80-90, qui a marqué les générations avec ses tubes immortels, en fait danser et chanter plus d’un. D’’Au Pays des merveilles (Azwaw)” en passant par “Cheikh” ou “Rani maàk El Youm”, ses chansons sont indéniablement éternelles et traversent avec le même engouement les générations. Cheb Mami continue d’occuper la scène du FIH avec autant d’enthousiasme, d’énergie et d’amour pour son public et vice-versa. La légende a bel et bien occupé les rênes d’un concert exceptionnel et répondu aux attentes des amoureux du Raï.

C’est avec les mots de bienvenue “1, 2, 3, Viva l’algérie” et “Wesh” que Cheb Mami démarre son show en envoutant le public de sa voix suave et rayonnante tout de noir vêtu, en séduisant son auditoire par sa présence scénique sereine, douce, assurée et rythmée. La star est bienveillante et à l’écoute de son public, qui chante en chœur du début jusqu’à la fin. Après plus de 4 titres phares en arabe algérien, sa langue natale, l’artiste offre à ses admirateurs une reprise tunisienne de “Jari Ya Hamouda”, qui a fait danser la foule. Puis il interrompt spontanément sa chanson et explique “C’était un intermède, un extrait pour vous faire plaisir, c’est tout” avant de reprendre concert.

Cette légende de la musique maghrébine a innové avec d’autres stars de Raï, ce genre musical en intégrant notamment la pop et le rock.

Cheb Mami chante notamment la tolérance et l’amour sous toutes ses palettes face à un public totalement sous le charme.

L’icône répond avec bonheur à la demande de ses fans, enchainant à tour à tour ses plus grands succès, avant de quitter la scène avec un “Au revoir” furtif et discret. Ce concert fait l’effet d’une rétrospective, d’une compilation des succès musicaux qui ont fait sa carrière jalonnée de succès mérités suite, notamment, à son duo avec Sting ” Desert Rose” qui lance véritablement sa carrière à l’international.

Le Raï original a évolué depuis sa genèse vers un Raï modernisé, revisité, riche en textes qui chantent l’amour, les racines, l’appartenance, l’union en mix avec de la pop, du rock, du blues et du reggae, et fini par devenir un courant musical reconnu sortant des frontières l’Afrique du Nord pour imprégner de ses sonorités uniques le monde entier.

Le 9 aout laisse place à “Sinfonica”, une soirée festive qui hommage à la chanson française et à ses grands classiques sera assurée par Philippe Cavaillé, valeur sûre de la variété française, interprète principal de Charles Aznavour et la tunisienne Zeineb Oueslati. Le duo sera dirigé par le maestro Jihed Jbara. Ce soir, ils s’empareront de la scène du FIH, prêts à conquérir un public éclectique, fidèle de cette 59ème édition, pour un intermède musical éphémère qui ne marquera pas de marquer les mémoires.