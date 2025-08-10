

Diplômé de la Mediterranean School of Business à Tunis, Mhamed Ali Ben Mahmoud a façonné son parcours au cœur de l’écosystème exigeant des startups technologiques. Ses expériences au sein d’entreprises innovantes comme Med.tn, Expensya, Mass Analytics ou Go My Code lui ont permis d’apprendre auprès de fondateurs inspirants et de forger une conviction : un jour, il se lancerait dans sa propre aventure.

Ce pari, il l’a concrétisé avec BuzzBip, cofondée avec son associé Walid. « C’est une équipe d’enfer », affirme-t-il, décrivant une dynamique nourrie par la complémentarité, la passion et l’audace. Un trio indispensable pour affronter les incertitudes du marché tunisien, les lourdeurs administratives et les aléas économiques.

« Le marketing conversationnel, c’est créer un dialogue, pas imposer un message. »

L’idée fondatrice de BuzzBip est limpide : pour mieux vendre, il faut commencer par écouter. Dans un univers saturé de messages où les consommateurs se montrent volatils et exigeants, la startup mise sur le marketing conversationnel — personnalisation des échanges, transparence, et intelligence du dialogue — afin de créer une relation durable et efficace avec le client.

« Les startups tunisiennes sont un souffle d’espoir pour une génération en quête de sens. »

Ce choix stratégique s’inscrit dans un contexte tunisien contrasté : chômage des diplômés, manque d’investissements, mais aussi vitalité de jeunes entrepreneurs qui osent casser les codes. Portés par leur créativité et leur volonté de changement, ces acteurs innovants construisent des projets à fort impact, offrant à la fois des perspectives économiques et un souffle d’espoir à toute une génération en quête de sens et d’autonomie.

A.B.A