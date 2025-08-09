Téléchargez votre Exemplaire de WMC LEMAG

L’édition n°240 de WMC LeMag plonge au cœur des défis et opportunités de l’économie tunisienne en 2025. Entre un modèle économique en bout de souffle, une dette extérieure lourde et des déficits persistants, le pays reste sous forte pression.

Pourtant, des signaux encourageants émergent : reprise des investissements directs étrangers, regain du tourisme, contribution record de la diaspora et performances de l’huile d’olive à l’export.

Dans ce numéro : un dossier complet sur les fractures et les ressorts de l’économie, l’affaire TSI comme révélateur des failles éthiques, l’acquisition stratégique de SAH Lilas par PGH, ainsi que des success stories et des reportages culturels.

Un contenu riche pour comprendre les choix décisifs qui s’imposent.

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…

Télécharger (PDF, Inconnu)

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…