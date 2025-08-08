Le marché boursier a clôturé la séance de vendredi, 8 août 2025, sur une note d’optimisme. L’indice de référence a progressé de 0,37% à 11 864,07 points, dans un volume de 4,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Notons qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance.

Le titre SOTUMAG s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux réduit de 25 mille dinars, l’action du gestionnaire du marché de gros s’est envolée de 6 % à 7,600D.

Le titre SFBT s’est ressaisi comparativement aux dernières séances, affichant un gain de 4 % à 12,450 D. L’action a animé le marché avec un volume de 662 mille dinars.

OFFICEPLAST a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans flux anémique de mille dinars, l’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire a reculé de –4,1 % à 2,110 D.

BNA a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque publique a légèrement régressé de – 1,7 % à 8,100 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3 MD.