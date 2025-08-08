Malgré un contexte économique incertain, les sociétés cotées à la Bourse de Tunis ont enregistré une progression notable de leurs revenus au premier semestre 2025. Selon les données publiées par la BVMT, le revenu global des entreprises cotées s’élève à 12,8 milliards de dinars, en hausse de 5,9 % par rapport à la même période en 2024.

71 % des sociétés ayant publié leurs résultats, soit 50 sur 70, affichent une amélioration de leur chiffre d’affaires. Les 20 entreprises composant le Tunindex20 ont généré à elles seules 7,9 milliards de dinars, représentant 62 % du total, avec une progression de 4,8 %.

Performance sectorielle : la technologie et l’énergie en tête

La dynamique positive touche 7 des 9 secteurs analysés. Le secteur technologique se distingue avec une envolée de 23,3 %, suivi du pétrole et gaz (+21,9 %), des matériaux de base (+21 %) et de la chimie (+34,3 %). Dans le secteur financier, les 12 banques cotées enregistrent un Produit Net Bancaire cumulé de 3,65 milliards de dinars (+4,8 %). Les sociétés de leasing et les compagnies d’assurances progressent respectivement de 6,2 % et 7,1 %.

Du côté des biens de consommation, les géants de l’agroalimentaire – Poulina, Délice et SFBT – enregistrent une hausse globale de 3,6 %. Les concessionnaires automobiles, quant à eux, bondissent de 20,6 %, notamment grâce aux performances d’ARTES (+52,7 %) et CITY CARS (+34,3 %).

Les plus fortes progressions et les contre-performances

Côté podium, les plus fortes hausses de revenus sont à mettre au crédit de ARTES (+52,7 %), NEW BODY LINE (+52,4 %), STA (+45,9 %) et ICF (+45,6 %). À l’inverse, SIMPAR (-75,8 %), TUNINVEST SICAR (-71,4 %) et SOTETEL (-29,7 %) enregistrent les plus fortes baisses.

Marché boursier : indices en progression

Le TUNINDEX progresse de 16,31 % au premier semestre 2025, contre +11,15 % un an plus tôt. Le TUNINDEX20 enregistre une hausse encore plus marquée de 18,80 %.

Ces résultats témoignent d’une certaine résilience des entreprises tunisiennes face aux défis structurels de l’économie, tout en reflétant des disparités sectorielles importantes.

Evolution du revenu global des sociétés du Tunindex 20