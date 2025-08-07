Le Chœur du Patrimoine Oriental du Canada est l’invité de la Tunisie pour participer à trois des principales stations estivales. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Ministère des Affaires Culturelles et le Canada à travers un voyage musical qui met en lumière la profondeur des relations, dans ce domaine, entre les deux pays.

Cette participation de qualité confirme que la musique constitue un pont solide entre les peuples, renforce la coopération culturelle tuniso-canadienne et souligne l’ouverture aux expériences créatives. Elle met particulièrement en valeur celles qui reposent sur la préservation de l’héritage arabe et oriental, présenté dans un esprit esthétique empreint d’amour pour l’identité, souligne le ministère sur son site officiel.

La participation du Chœur à trois représentations importantes en Tunisie constitue un événement artistique exceptionnel, avec un contenu musical riche. Elle reflète la volonté du ministère de soutenir la diplomatie culturelle et de renforcer sa présence dans les espaces culturels nationaux.

La tournée du Chœur du patrimoine oriental en Tunisie a débuté le 6 août 2025 par une représentation au Festival international de Bizerte face à un large public où la chorale a présenté une performance collective comprenant les pièces musicales les plus importantes du Levant et du Maghreb et se poursuivra le 8 août avec une représentation au Festival international de Monastir, et s’achèvera le 10 août 2025 au Festival international de musique symphonique “Les Nocturnes d’El Jem”.

Composée de cinquante chanteurs amateurs passionnés de chant choral originaires de divers pays arabes, le Chœur du Patrimoine Oriental du Canada est la première chorale de ce genre en Amérique du Nord. Elle propose un répertoire de musiques et de chants traditionnels arabes, avec pour objectif de faire découvrir la richesse de la culture musicale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, tout en contribuant à la préservation de ce patrimoine ancien et précieux.

Spiro Elias Demian, maestro du Chœur, est un citoyen canadien d’origine syrienne. Il est arrivé au Canada en 2015 et a fondé le groupe en 2018.

Formé par le maestro Hussam Eddin Brimo, directeur de l’Institut supérieur de musique de Damas, il a été membre de la Chorale Al-Cham, l’un des ensembles les plus réputés du Chœur Louna où il a joué un rôle clé. C’est sous la direction de Brimo qu’il a acquis les bases du chant oriental, du solfège et des rythmes orientaux.

Le Chœur a donné treize concerts dans de prestigieuses salles de spectacles à Montréal et à Ottawa. Il ambitionne d’élargir ses activités à d’autres régions du Canada et des États-Unis afin d’atteindre un public plus large, qu’il s’agisse d’auditeurs familiers et sensibles à cet héritage musical ou de curieux en quête de nouvelles expériences culturelles et artistiques, avec pour passion commune le chant et la musique.