Le responsable du programme de nettoyage mécanique des plages, Nabil Mlokhtar , a révélé que les plages tunisiennes enregistrent, pendant la période estivale, un total d’environ 8 000 mètres cubes de déchets laissés quotidiennement par les estivants dont 85 % sont constitués des matières plastiques.

Mokhtar a souligné dans une déclaration à TAP, concernant l’avancement du programme de nettoyage mécanique des plages que les opérations de nettoyage entraînent l’élimination d’environ 600 mètres cubes de déchets lors de chaque intervention, estimant que cette situation requiert une prise de conscience de la part des vacanciers appelés à éviter de jeter des déchets car ils nuisent à l’environnement.

Il a relevé que le taux d’avancement du programme, qui se poursuit jusqu’en septembre 2025, a atteint près de 80% , et qu’un financement a été alloué à ce programme estimé à 1,8 million de dinars, dont 60 % seront fournis par le Fonds de protection des zones touristiques, et l’Agence de Protection et d”Aménagement du Littoral (APAL) couvrira le reste du montant.

Il a expliqué que le programme de nettoyage mécanique des plages mis en œuvre par l’APAL en coopération avec le Fonds de protection des zones touristiques consiste à mettre en œuvre des opérations de nettoyage automatisées et manuelles sur 133 plages le long du littoral à travers plusieurs interventions.

Mokhtar, qui dirige le département des études de plage, du développement et de l’équipement à l’APAL, a noté qu’une intervention comprend 192 km avec une superficie totale d’environ 5739 hectares, en notant que 82 plages publiques et 15 plages touristiques sont concernées.

Pendant l’été sur les plages publiques, entre 9 et 11 interventions sont effectuées, alors que les opérations de nettoyage sur les plages touristiques sont effectuées entre 17 et 23 fois, selon Mokhtar.

Le programme vise à améliorer la façade maritime du pays et les conditions d’accueil des vacanciers en réalisant des opérations de nettoyage du sable, de tamisage et d’enlèvement des saletés qui sont transportées par camions jusqu’aux décharges surveillées. L’APAL met en œuvre d’autres programmes pour protéger les plages, en coopération avec les unités de la garde maritime pour éliminer les cabanes anarchiques et surveiller le degré de réponse aux contrats de concessions ou de travaux temporaires pour la propriété publique maritime.