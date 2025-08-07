Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, 6 août 2025, au palais de Carthage, le nageur tunisien, Ahmed Jaouadi, qui vient de remporter deux médailles d’or aux Championnats du monde de natation organisés récemment à Singapour.

À cette occasion, le chef de l’État a décerné au nageur, Ahmed Jaouadi, le premier grade de l’Ordre national du mérite dans le domaine du sport, saluant ses performances ainsi que sa contribution au rayonnement sportif de notre pays sur la scène internationale.

« Je tiens à te féliciter pour cet exploit personnel, qui est aussi un exploit pour la Tunisie tout entière, Pays des champions par excellence », s’est exprimé le chef de l’Etat en s’adressant au nageur Ahmed Jaouadi avant de poursuivre : « Lorsque tu étais dans le bassin de la compétition, la seule chose qui t’a certes hantée était de décrocher la victoire et de porter haut le drapeau de ton pays où qu’il se trouve.»

Et le président Saïed d’ajouter que « Je sais parfaitement que tu as travaillé dur et fort pour venir à bout de ce sacre international », réaffirmant à ce propos que “l’époque de la participation pour la simple et insignifiante participation est désormais révolue”.

“Si participation il y a, ça doit être pour réaliser des exploits et décrocher des sacres”, a-t-il encore martelé.