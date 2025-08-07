Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, après-midi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a été l’occasion de débattre d’une série de questions liées à la marche de nombre de services publics et de passer en revue plusieurs pratiques “inhabituelles” devenues récurrentes ces derniers jours.

Face à cette situation, le chef de l’Etat a souligné que le peuple tunisien connaît parfaitement « les moindres détails », assurant qu’il parviendra à mettre en échec les maigres tentatives visant à le persécuter et à exacerber la situation.