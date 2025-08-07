Le Réseau des Écrans Arabes d’Art et d’Essai (NAAS) précise que les candidatures pour l’obtention de bourses de recherche pour 2025-2026 sont ouvertes jusqu’au 22 aout.

Sur sa page officielle, indique que les candidats doivent s’intéresser de manière critique au cinéma et aux pratiques curatoriales dans la région arabophone, ajoutant que ce cycle de bourses soutiendra des projets de recherche qui explorent des matériaux méconnus, remettent en question des récits hérités, abordent des questions contemporaines urgentes et proposent des modèles innovants de programmation et d’engagement public.

Les candidats retenus recevront une allocation, un mentorat et un accompagnement thématique. Des séminaires virtuels mensuels et des échanges entre pairs est également leur est prévu avec la possibilité de publier dans Malaffat ( blog de recherche qui vise à produire et préserver les connaissances sur le cinéma dans la région arabophone), ainsi qu’une plateforme pour présenter les travaux. La période de la bourse s’étend de novembre 2025 à juillet 2026.

Tous les détails sur ce programme et sur les candidatures sont consultables à partir du lien : https://www.naasnetwork.org/

Pour rappel, les membres de NAAS sont basés dans 10 pays arabe: Tunisie, Algérie, Egypte, Liban, Maroc, Irak, Palestine, Soudan, Emirats arabes unis et Yémen

Le réseau prône la gouvernance horizontale et les mesures de responsabilisation dans le secteur et de la culture pour parvenir à une répartition équitable des ressources, un accès libre au savoir et un engagement envers les pratiques du travail en commun. NAAS compte 23 membres et affiliés dans 10 pays. Les 16 membres principaux sont les cinémas, les ciné-clubs et les centres culturels avec 7 membres affiliés notamment dans des plateformes médiatiques et d’édition et des initiatives éducatives.