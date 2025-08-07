La direction régionale du développement à Tataouine a finalisé le rapport du plan de développement 2026-2030, récemment validé au niveau régional.

Ce document, issu d’un processus participatif avec les structures locales et régionales, a été transmis au Conseil régional du sud-est (5e district) pour enrichissement avant d’être soumis au ministère de l’Économie et, in fine, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour approbation législative.

Le directeur régional du développement, Salah Dermech, a indiqué que le rapport s’appuie sur une évaluation du précédent plan (2023-2025), dont 67,5% des projets ont été réalisés.

Le nouveau plan recense 955 projets (824 locaux et 131 régionaux), articulés autour de quatre axes prioritaires : social, économique, touristique et environnemental.

Les projets sociaux visent à renforcer les services de santé, d’éducation et de transport public, tandis que sur le plan économique, le plan ambitionne de stimuler l’investissement, créer des emplois, en particulier pour les jeunes, et aménager des zones industrielles.

Le secteur touristique sera valorisé à travers le développement des infrastructures et la relance de projets sahariens, tandis que l’axe environnemental prévoit des mesures contre la désertification, la gestion durable de l’eau, et le développement des énergies renouvelables.

Parmi les projets majeurs : la transformation des hôpitaux de Remada et Dhehiba en structures régionales, la modernisation de l’hôpital de Tataouine en hôpital universitaire, l’étude d’une ligne ferroviaire vers Dhehiba, et l’ouverture de l’aéroport de Remada au trafic civil.

Le projet du pôle agricole de Borj Bourguiba (1 000 ha, 170 MD) figure également parmi les priorités.

A cet effet, Dermech a souligné que ces propositions reflètent les besoins réels de la région, formulant l’espoir d’une validation rapide pour entamer la phase de mise en œuvre.