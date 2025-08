Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé mercredi l’ouverture des candidatures pour les étudiants tunisiens afin de bénéficier de 115 bourses d’études dans des établissements universitaires publics au Maroc et en Algérie dans le cadre des programmes d’échange étudiant pour l’année universitaire 2025-2026 pour les titulaires du baccalauréat 2025.

La date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 10 août, selon un communiqué publié mercredi sur le site web du ministère.

Les bourses sont réparties en deux groupes :

– 32 bourses pour étudier la médecine dans les facultés de médecine de Rabat, Casablanca, Agadir et Tanger,

-10 bourses pour étudier la médecine dentaire dans les facultés de médecine dentaire de Rabat et Casablanca,

-8 bourses pour étudier la pharmacie dans les facultés de pharmacie de Rabat et Casablanca. Toutes ces bourses sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de cette année ou d’un diplôme équivalent, dans les filières sciences expérimentales et mathématiques, avec une moyenne au baccalauréat d’au moins 15,50 sur 20 pour la session 2025.

Selon le communiqué, il n’est pas possible, pour ce groupe, de postuler à la même spécialité que celle obtenue dans les universités tunisiennes.

Le deuxième groupe comprend 12 bourses pour intégrer la section des sciences économiques et de gestion des écoles nationales de commerce et de gestion de Casablanca, Kenitra et Tanger (pour les titulaires d’un baccalauréat en économie et gestion, sciences expérimentales et mathématiques), et 10 bourses pour intégrer la section des études agricoles de l’Institut Hassan II d’agriculture et de médecine vétérinaire à Rabat (ouvertes aux titulaires d’un baccalauréat en mathématiques et sciences expérimentales), ainsi que 22 bourses pour intégrer les écoles nationales des sciences appliquées « section ingénieur » à Tétouan, El Jadida et Agadir et 6 bourses pour étudier dans les écoles nationales supérieures des arts « section ingénieur » à Casablanca et Meknès (les deux sections sont ouvertes aux titulaires d’un baccalauréat en sciences expérimentales, mathématiques, techniques et informatiques).

Les candidats à la deuxième série de bourses doivent être titulaires du baccalauréat 2025 ou d’un diplôme équivalent avec une moyenne minimale de 14,00 sur 20 pour la session 2025.

Les dossiers reçus par le ministère dans les délais fixés et répondant aux conditions susmentionnées seront classés par section et par type de baccalauréat, selon un ordre différentiel basé sur le total obtenu à partir du calcul de la formule propre à chaque groupe parmi les groupes 1 et 2. La liste des candidats admis dans chaque spécialité sera établie en fonction du pourcentage de chaque type de baccalauréat par rapport au nombre total de candidats, sachant que l’admission définitive des étudiants est soumise à l’accord des autorités marocaines et algériennes.

Les personnes souhaitant participer au programme d’échange étudiant pour l’année universitaire 2025-2026 peuvent soumettre leur candidature au plus tard le dimanche 10 août 2025 à 23h59, heure de Tunis, en utilisant le formulaire électronique disponible à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/rbir0GuT8s. Aucune candidature reçue par le ministère après cette date ne sera prise en considération.

Le ministère a indiqué que la liste des candidats retenus sera publiée sur le site officiel du ministère le lundi 18 août 2025. L’annonce des résultats vaut convocation officielle des étudiants retenus à la réunion d’information qui se tiendra à la Cité des sciences le mercredi 20 août 2025 à 10 heures du matin.

Il est à noter que le ministère ne prend en charge aucun frais, y compris les frais de transport international, selon le communiqué.