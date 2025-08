La soirée musicale du 4 août 2025 au théâtre de plein air au Centre culturel international de Hammamet, avec le rappeur tunisien Balti, figure emblématique de la scène musicale maghrébine et arabe, a été incontestablement l’un des temps forts de la 59ème édition du Festival international de Hammamet (FIH).

Réputé pour son tube à succès “ya lili”, qui cumule à ce jour plus de 785 millions de vues depuis sa sortie en octobre 2017, Balti a offert un spectacle complet, alliant performance artistique et complicité exceptionnelle avec un public venu en masse, notamment de jeunes attirés par un genre musical qui reflète à travers des paroles sur le monde ou sur soi, leur quotidien et leur vécu dans un langage qui leur est proche voire familier.

Ce concert a marqué la première soirée consacrée au rap dans cette édition du FIH, traduisant une volonté d’ouverture vers les expressions artistiques contemporaines. La soirée s’est révélée être un véritable espace de dialogue entre l’artiste et ses fans, à travers des morceaux ancrés dans la réalité, abordant sans détour ni artifice des thématiques qui les touchent de plus près.

Balti a ouvert le bal avec “helma”, un morceau porteur d’espoir et de résilience, avant d’enchaîner avec “walla Lala”, “douza douza”, “ana”, “clandestino”, puis “dima méchi”, avant que l’émotion atteint son apogée au rythme avec “ya lili”.

La seconde partie du concert a offert un éventail plus large de titres comme “ya hasra”, empreint de nostalgie, suivi de “ghriba alaya” et “allo allo”. Balti a également interprété certaines de ses productions les plus récentes, notamment “sahbek rajel”, abordant la confiance, l’amitié et la trahison, ainsi que “mama”, hommage vibrant à la mère, avant de clôturer la soirée avec “jey merrif”.

Lors d’une conférence de presse tenue après le concert, Balti a exprimé sa joie de retrouver la scène du prestigieux Festival international de Hammamet. Il a mentionné que la sélection des titres avait été motivée par le désir de transmettre des messages en résonance avec les tourments et les rêves de la nouvelle génération.

Aujourd’hui, Balti s’impose comme l’un des artistes rap les plus influents du monde arabe et du continent africain. Le succès phénoménal de “ya lili” -devenue la vidéo musicale la plus vue en Afrique et l’un des plus grands succès de l’histoire du rap maghrébin- a propulsé sa carrière au-delà des frontières. Un parcours porté par un répertoire singulier, sensible et percutant : un rap à fleur de peau, à fleur de mots.