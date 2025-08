UN-Habitat- Tunisie vient d’annoncer, mardi, la publication officielle de l’Evaluation Multidimensionnelle de la Vulnérabilité (MVA) de l’archipel de Kerkennah, réalisée en étroite collaboration avec la municipalité de Kerkennah, et avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

S’inscrivant dans le cadre du projet Soumoud, mis en œuvre par UN-Habitat Tunisie dans le cadre du programme mondial RISE UP, visant à soutenir les communautés urbaines vulnérables face aux impacts du changement climatique, cette évaluation « constitue une avancée majeure dans les efforts déployés pour renforcer la résilience climatique locale dans l’une des régions les plus fragiles écologiquement en Tunisie », a souligné UN-Habitat- Tunisie, dans un communiqué.

Et d’ajouter que le MVA propose une analyse approfondie des risques climatiques, tels que l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et la rareté de l’eau, tout en identifiant des solutions concrètes pour y faire face à travers une planification inclusive et participative.

« Nous avons identifié 33 projets à travers un processus entièrement participatif avec les habitants de Kerkennah, qui ont été impliqués activement dans la planification et la prise de décision. Sur ces 33 projets, nous espérons mettre en œuvre 15 projets prioritaires avec l’appui de nos partenaires », a déclaré la cheffe du bureau UN- Habitat en Tunisie.

Pour rappel, UN-Habitat est le programme des Nations Unies en charge d’un avenir urbain meilleur.

Son mandat est de promouvoir des villes et des établissements humains socialement et écologiquement durables. UN-Habitat œuvre pour un accès au logement décent pour tous et le développement de villes résilientes, inclusives et durables.

En Tunisie, une attention particulière est accordée aux populations vulnérables, y compris les personnes sans abri et les migrants, en tant qu’acteurs clés du changement et de la cohésion sociale.