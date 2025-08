Dix projets de longs-métrages en développement seront sélectionnés à La Fabrique Cinéma 2026, a annoncé l’Institut Français de Tunisie.

La clôture des candidatures aura lieu à réception de 150 dossiers déposés maximum et au plus tard le jeudi 2 octobre 2025.

Les réalisatrices ou réalisateurs, accompagnés de leur productrice ou producteur, seront invités à participer au programme qui se tiendra dans le cadre de la prochaine édition du Festival de Cannes.

Le projet doit être un premier ou deuxième long-métrage en développement (fiction, documentaire ou animation). La productrice ou le producteur doit dtenir une société de production basée dans son pays de candidature.

Toutes les informations utiles sur les critères d’éligibilité sont disponibles sur le lien suivant : urlz.fr/uHA1

La Fabrique Cinéma est un programme destiné à favoriser l’émergence de la jeune création cinématographique des pays du Sud et émergents sur le marché international, créé par l’Institut français en partenariat avec France Médias Monde et l’Organisation internationale de la Francophonie.

Conçue en étroite relation avec le Festival de Cannes et son Marché du film, La Fabrique Cinéma de l’Institut français sélectionne chaque année dix projets de 1er ou 2ème long-métrage pour les présenter et les introduire de façon privilégiée à l’industrie et à ses décideurs durant le Festival de Cannes.

En raison du contexte international du Festival de Cannes, il est impératif que les cinéastes et leur productrice ou producteur parlent anglais.

Le programme de La Fabrique Cinéma favorise la recherche de coproducteurs français, européens et internationaux. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un coproducteur pour s’inscrire mais cela est possible. Cependant, la priorité sera donnée à des projets qui n’ont pas encore de coproducteurs ou qui n’ont qu’un seul coproducteur associé.