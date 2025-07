La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé mardi, 22 juillet 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré au suivi de l’élaboration du projet de loi de finances pour l’année 2026.

La Cheffe du gouvernement a souligné que le projet de loi de finances pour l’année 2026 incarne la politique et les grandes orientations de l’État, qui s’articulent, a-t-elle souligné, autour de l’équilibre entre justice sociale et croissance économique.

Il doit être, a-t-elle encore dit, un levier pour relever les défis structurels et atteindre les objectifs du plan de développement 2026-2030, fondé sur une approche ascendante partant du niveau local, puis régional, jusqu’au niveau national, conformément à la vision du Président de la République, Kais Saied.

Zenzri a insisté sur le fait que la loi de finances ne doit pas se réduire à des chiffres et des pourcentages, mais doit plutôt refléter la volonté du peuple, rompant avec les anciennes approches qui n’ont garanti ni justice ni équité.

La cheffe du Gouvernement a également insisté sur la nécessité d’aligner le projet de loi sur les orientations stratégiques de l’État, en misant sur l’autonomie et des mécanismes de financement innovants, s’appuyant sur de nouvelles approches rompant avec les méthodes traditionnelles pour faire face aux mutations économiques et aux pressions géopolitiques mondiales.

Elle a, par la même occasion, appelé à la construction d’un nouveau modèle économique et social, à travers une révision globale des législations pour établir un équilibre réel entre croissance et justice sociale.

Le conseil a examiné, en effet, les principaux axes du projet de loi de finances pour l’année 2026. Il s’agit notamment de renforcer les piliers de l’État social, en améliorant la prise en charge des catégories sociales fragiles et à faible revenu, et en favorisant leur intégration économique, tout en prenant en considération la réduction du chômage, avec l’ouverture du recrutement dans la fonction publique en 2026 et la régularisation de plusieurs situations.

Il s’agit également d’investir dans le développement régional, en s’appuyant sur les résultats des travaux des conseils locaux, et régionaux et des districts dans l’élaboration du plan de développement 2026-2030, en plus de booster l’investissement public, moteur de l’investissement privé, et soutenir les entreprises communautaires ainsi que les petites et moyennes entreprises. Il s’agit aussi d’introduire des réformes dans les secteurs de la santé, des transports et de l’éducation et accélérer l’investissement dans les énergies renouvelables ainsi que d’intégrer l’économie informelle et de consacrer la justice fiscale.