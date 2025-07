La 15ème édition de la Foire de l’Artisanat a démarré, dimanche, à Tabarka avec la participation de 130 artisans.

Cette manifestation organisée chaque année par l’union régionale de l’industrie, de l’artisanat et du commerce se poursuit, jusqu’au 3 août 2025.

Le président de l’union régionale de l’industrie et du commerce, Saadallah Khalfaoui, a indiqué à l’Agence TAP que cet évènement met en avant le travail des artisans locaux et leur offre une plateforme de promotion et de vente de leurs produits en céramique et de poterie.

Il a, par ailleurs, ajouté que la foire constitue une opportunité privilégiée pour échanger sur les possibilités de promouvoir les exportations des produits biologiques tunisiens sur le marché international.