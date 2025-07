Dans le cadre de sa responsabilité sociétale et de son engagement constant envers l’écosystème académique tunisien, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) a pris part, pour la troisième année consécutive, à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2025 de l’École Supérieure de Commerce de Manouba (ESC), organisée le jeudi 17 juillet à la Cité de la Culture.

À cette occasion, Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE, a rappelé que la présence de la banque ne se limite pas à un simple rôle de soutien. « Nous sommes un partenaire officiel, pleinement engagé », a-t-elle affirmé dans une déclaration à Al Masdar.

« Pour la troisième année consécutive, le BTE renouvelle son engagement en faveur du savoir, de la formation académique et professionnelle. Notre objectif est de créer une dynamique d’échanges et de transferts de compétences entre la banque et l’ESC. Nous œuvrons à offrir aux étudiants des opportunités concrètes à travers des stages et un cadre propice à leur insertion dans le monde professionnel, afin de leur permettre d’acquérir une première expérience du marché du travail », a-t-elle précisé.

Une stratégie d’ouverture pour stimuler la recherche et l’innovation financière

Feriel Chabrak a également annoncé la signature, la semaine dernière, d’une convention de partenariat entre la BTE et le laboratoire de recherche de l’ESC Manouba, spécialisé dans l’innovation financière et la comptabilité. Cette convention vise à renforcer les compétences des collaborateurs de la banque et à favoriser leur ouverture sur le milieu académique et scientifique.

Une nouvelle convention pour encourager les échanges et l’insertion

La directrice générale a par ailleurs révélé qu’une nouvelle convention sera signée dans les prochains jours avec l’École Supérieure de Commerce de Tunis. Celle-ci vise à renforcer les synergies autour des thématiques prioritaires pour les deux institutions, à valoriser leur image et à encourager les échanges d’expertise. Cette collaboration portera notamment sur la mise en place de stages encadrés à forte valeur ajoutée, destinés aux diplômés.

Enfin, Feriel Chabrak a souligné que ce partenariat vise également à soutenir les initiatives sociétales menées par l’ESC, tout en favorisant l’organisation conjointe d’événements académiques et professionnels sur des thématiques d’intérêt commun, telles que les colloques et conférences scientifiques.

À travers ces engagements, la BTE confirme sa vision : soutenir la jeunesse tunisienne dans son insertion professionnelle et renforcer le rôle des institutions académiques dans le développement économique et social du pays.