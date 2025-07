Tunis, le 17 juillet 2025 – La BIAT lance sa campagne estivale 2025 à destination des tunisiens résidents à l’étranger avec une nouvelle promesse : « À chaque pas, Tounessna avec toi ». Cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre 2025 traduit l’engagement fort de la BIAT à accompagner la diaspora tunisienne et leurs familles, dans leurs projets immobiliers comme dans leur quotidien.

Fidèle à un rendez-vous désormais incontournable, la BIAT lance sa campagne estivale 2025 dédiée aux Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE). Elle s’inscrit dans une tradition de plus de 15 ans d’engagement, d’accompagnement, de conseil et d’expertise continus auprès de la diaspora tunisienne.

Sous la signature « À chaque pas, Tounessna avec toi », la BIAT renouvelle sa volonté et son engagement de rester proche des TRE, d’être à leur écoute et de les accompagner dans toutes les étapes de leur vie.

Depuis le lancement de sa marque BIAT Tounessna, la banque n’a cessé de renforcer ses liens avec la diaspora tunisienne, en offrant un accompagnement personnalisé et expert tout au long de l’année, en s’adaptant à l’évolution de ses profils et de ses besoins.

Pour répondre aux priorités réelles et évolutives des TRE, la BIAT a procédé à l’élargissement de son offre en l’enrichissant de nouveaux services extra-bancaires conçus avec des partenaires spécialisés. Ces services s’articulent autour de 4 axes :

1- Un accompagnement complet dans les projets immobiliers grâce à un réseau de partenaires spécialisés pour faciliter la recherche, l’acquisition et la gestion des biens immobiliers en Tunisie.

2- Des partenariats avec des enseignes de la grande consommation permettant aux TRE de prendre soin à distance de leur famille et de profiter de leur séjour en Tunisie en toute sérénité.

3- Un partenariat avec une agence de location de voitures pour offrir des conditions privilégiées aux TRE en Tunisie.

4- Un service d’assistance automobile afin de garantir la sérénité recherchée par les TRE pendant leurs vacances en Tunisie.

Cette campagne estivale s’accompagne d’offres attractives comprenant des conditions préférentielles sur les crédits immobiliers Tounessna, des réductions sur certaines commissions bancaires et un renforcement du dispositif commercial et terrain dans les agences et les zones à forte concentration de TRE.

La BIAT s’appuie également sur BIAT France, une structure principalement dédiée aux tunisiens établis en France mais aussi à ceux résidant en Europe ainsi que sur sa plateforme digitale MyBIAT qui offre des services de banque à distance performants, simples et sécurisés.

La BIAT réaffirme son positionnement de banque de référence sur le marché des TRE. Forte de ses valeurs d’engagement, de proximité, d’expertise et de conseil, elle construit des liens durables avec la diaspora tunisienne.

Informations utiles pour contacter BIAT Tounessna :

Sites web BIAT : www.biat.tn www.restonsproches.biat.com.tn

Facebook BIAT et Instagram BIAT

Téléphone ou WhatsApp Business au 00216 71 13 19 00

Adresse e-mail spécifique : tre@biat.com.tn

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

La BIAT est particulièrement active dans le financement du commerce et dispose d’un vaste réseau de correspondants bancaires avec une vocation de participer activement au développement d’une économie tunisienne dynamique, résiliente et inclusive.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn