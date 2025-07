Tunis, le 18 juillet 2025 – La Tunisie s’apprête à faire face à une vague de chaleur intense. L’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un bulletin de suivi ce vendredi, annonçant une nette hausse des températures dès demain, samedi, avec un pic caniculaire attendu pour lundi prochain.

Selon les prévisions de l’INM, le ciel restera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire. Le vent, de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur ouest sur le sud, sera faible à modéré, devenant relativement fort en fin de journée près des côtes est. La mer sera agitée dans le nord et moutonneuse à peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales afficheront une légère hausse. Elles se situeront entre 30 et 35 degrés Celsius dans les régions côtières et en altitude, et entre 36 et 41 degrés Celsius dans les autres régions. Le sud-ouest sera particulièrement touché, avec des températures pouvant atteindre 43 degrés Celsius, accentuées par un vent local de sirocco.

La situation s’intensifiera dès samedi avec l’arrivée d’une vague de chaleur. Dès lundi, la canicule s’installera sur la majeure partie du pays, accompagnée par le sirocco.

Les maximales dépasseront les moyennes saisonnières de 6 à 10°C, atteignant des valeurs comprises entre 42°C et 47°C. Seules les côtes de l’Est et l’extrême nord seront relativement épargnées, avec des températures oscillant entre 36°C et 40°C.

Les autorités appellent à la vigilance et recommandent à la population de prendre toutes les précautions nécessaires face à cette chaleur exceptionnelle.