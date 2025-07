Une réunion de travail s’est tenu, jeudi, au siège du gouvernorat de Gafsa, consacrée à la présentation du programme “Creative Tunisia” (2024–2027), mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat dans le cadre du plan national “Idmaj” (Intégration).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur du Centre de Design de Gafsa, Ali Khedher, a souligné que ce programme vise à créer des emplois stables et durables, à développer le secteur de l’artisanat et à réduire la migration irrégulière.

Le programme s’articule autour de quatre axes, à savoir, le renforcement de l’emploi dans l’artisanat, l’appui aux jeunes porteurs de projets, le soutien à la diaspora dans la valorisation des produits artisanaux, et la formation ciblée selon les besoins du marché.

Il a ajouté que, depuis son inauguration en décembre 2024 et jusqu’en septembre 2025, le Hub design de Gafsa a mis en place une programmation riche et variée dans le cadre de ce programme, notant que 46 activités sont prévues, au profit de 406 artisans et étudiants.

Ces activités se déploient à travers des ateliers spécialisés, portant sur divers domaines tels que, le tissage mural, le design et la créativité, la photographie de produits, le stylisme et le dessin technique.

La réunion s’est tenue sous la supervision du gouverneur de Gafsa, Selim Frouja et en présence de représentants de plusieurs directions régionales.