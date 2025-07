Audi, lors d’une charmante soirée animée, dévoile son dernier né le ‘’Q6 e-tron’’ son SUV 100% électrique.

La marque aux quatre anneaux crée l’évènement ce mercredi 16, courant, en dévoilant à la presse son dernier né. Encore un ‘’Strike’’ dont la marque a le secret. Cela s’est passé dans l’enceinte de la plateforme commerciale Ennakl à la Goulette.

Lors de ce Nice gathering, pour Happy Few, l’on a remarqué la présence de iBrahim Debbache, Président du conseil d’Ennakl ainsi que de dirigeants du secteur automobile. Au cours de son speech, Anouar Ben Ammar, DG du groupe Ennakl, concessionnaire de la marque, exhibait et –sublimait- le dernier né de la marque. L’Audi Q6 e-tron, soutient-il, est un concentré de technologies embarquées, assorti d’un design raffiné.

En effet le modèle est joliment esquissé affichant un profil aérodynamique séduisant. Il affirmait, avec délicatesse, comprenez sans le dire, tout en le laissant sous-entendre que les quatre anneaux de la marque constituent sa couronne de laurier. Elle s’oblige, par conséquent à peser sur les avancées de la mobilité électrique en étant en pointe de la Tech Auto. Avec Audi Q6 e-tron, la marque signe son quatrième modèle totalement électrique, blindé par une technologie évolutive.

Le plein de performances techniques

Emir Aroussi, responsable chez Ennakl, rappelle que l’Audi Q6 e-tron est un SUV avec 4 roues motrices. Le véhicule est entièrement électrique avec une batterie de 100 kw en brut soit environ 95 kw en net. La batterie présente une autonomie de 600 km et peut se rechargée de manière optimisée c’est à dire de manière séquentielle. Le véhicule est équipé de deux moteurs, soit un sur chaque essieu. Un moteur pour le train avant et un autre, pour le train arrière. Le modèle développe 9 cv fiscaux et 380 CV DIN. A bord, l’architecture logicielle est équipée d’un système d’exploitation avancé.

Le plaisir de conduire

Hajer Azak, responsable marketing chez Ennakl, dira à son tour que tout est conçu pour procurer du plaisir de conduire à l’automobiliste. En effet et parmi les nouveautés du modèle, à l’intérieur de la cabine, on trouve un cadran qui couvre une bonne partie de la planche de bord offrant des indications très détaillée sur l’état du véhicule en marche.

Le véhicule sera commercialisé dès le mois de septembre prochain. Quatre coloris seront proposés à savoir deux variantes de gris, le noir et le blanc.