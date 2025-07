La société Ennakl Automobiles a dévoilé officiellement, ce mercredi 16 juillet 2025, dans son showroom de La Goulette, la toute nouvelle Audi Q6 e-tron. Ce SUV 100 % électrique associe le raffinement du design allemand, des performances puissantes et des technologies de pointe, avec une priorité donnée à l’autonomie longue distance et à la rapidité de recharge.

Pour Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, « l’arrivée de l’Audi Q6 e-tron marque un tournant stratégique pour la marque, renforçant sa présence sur le marché tunisien en pleine croissance des véhicules électriques ».

Dotée d’une silhouette sportive et élégante, la Q6 e-tron séduit par son design 5 portes, ses jantes alliage 20 pouces, ses deux prises de recharge (AC et DC) et son coffre avant de 64 litres. Sous le capot, un moteur électrique développe 322 chevaux et 500 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en seulement 6,6 secondes en mode launch control.

Côté autonomie, la batterie de 94,9 kWh offre jusqu’à 583 km d’utilisation sur une seule charge, tandis que la recharge rapide optimise les déplacements longue distance.

L’intérieur, à la fois technologique et raffiné, propose un vaste écran numérique, une dalle tactile OLED centrale et une option d’écran passager, le tout animé par une interface Android nouvelle génération. Éclairage d’ambiance sophistiqué, matériaux haut de gamme et habitabilité généreuse renforcent le confort familial et le standing du véhicule.

Enfin, le Q6 e-tron intègre de nombreuses aides à la conduite de dernière génération : alerte de franchissement de ligne, freinage d’urgence, détection du trafic avant/arrière et assistance de direction.

L’Audi Q6 e-tron fixe ainsi de nouveaux standards dans l’univers des SUV électriques premium et sera disponible en Tunisie à partir de septembre 2025 dans l’ensemble du réseau Ennakl Automobiles.