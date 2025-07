Plus de 1500 participants sont attendus à la deuxième édition du « Tunisia Global Forum » (TGF, Forum international de la Tunisie) qui se tiendra le 22 juillet courant, à Tunis, à l’initiative de l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles (ATUGE).

Placé sous le thème « Innover pour attirer et investir pour transformer », ce forum vise à mobiliser les talents tunisiens du monde et les écosystèmes d’entreprises et d’innovation, en vue d’accélérer la transformation du pays et de renforcer son rayonnement à l’international, a indiqué le président de l’ATUGE, Amine Aloulou, lors d’une conférence de presse tenue mardi, à Tunis.

Le forum, auquel participera plus de 120 entreprises, startups tunisiennes, clusters sectoriels, et institutions nationales et internationales, prévoit notamment des rencontres B2B et des conférences plénières autour de différentes thématiques comme l’attractivité de la Tunisie pour les retours de la diaspora.

D’ailleurs, une étude portant sur la fuite des cerveaux et l’attractivité du retour de la diaspora tunisienne sera présentée à l’occasion de ce forum.

Le TGF s’inscrit dans le cadre du « Diaspora Month »(mois de la diaspora), une série d’évènements qui se déroule du 15 juillet au 15 août 2025, avec pour objectif « de transformer la période estivale, moment privilégié de retour au pays pour de nombreux Tunisiens à l’étranger, en un véritable carrefour d’opportunités », selon le président de l’ATUGE.

Cette initiative ambitionne, a-t-il dit, de permettre aux réseaux de compétences de la diaspora de se reconnecter activement avec les écosystèmes locaux, de partager leur expertise et de contribuer à relever les défis de développement de leur pays d’origine.

Un autre événement qui s’intitule « Diaspora Régional Networking » (réseau régional de la diaspora) sera également organisé dans le cadre du mois de la diaspora.

Il s’agit d’une série de rencontre régionales reliant la diaspora tunisienne mondiale aux écosystèmes locaux d’entreprises et de startups, transformant ainsi les opportunités en collaborations durables sur tout le territoire.

Créée en 1990, l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles compte plus de 8000 membres dans le monde.

Elle se veut être un point de rencontre et de contact pour son réseau avec les acteurs économiques, les recruteurs, les associations et les institutions publiques et privées, tout en œuvrant à renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et le reste du monde.