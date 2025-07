Maintien de la paix : Khaled Nouri salue la contribution sécuritaire tunisienne aux missions de l’ONU

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, accompagné du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sûreté nationale, Sofiane Bessadok, a reçu, jeudi, au siège du ministère, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix.

La rencontre a été l’occasion de mettre en valeur la contribution du ministère tunisien de l’Intérieur aux efforts onusiens de maintien de la paix et d’instaurer la sécurité et la stabilité partout dans le monde, et ce à travers la participation continue de cadres sécuritaires et d’experts tunisiens, depuis 2012, à plusieurs missions onusiennes dans les domaines du renforcement des capacités, de la gestion, des opérations et du commandement.

La coopération entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix, qui remonte à 1960, a été à l’ordre du jour de cette rencontre, indique un communiqué du département de l’Intérieur.

A ce propos, le ministre de l’Intérieur a fait part de la volonté du ministère de renforcer la participation de ses agents aux missions onusiennes, notamment à des postes de commandement, ainsi que sa disposition à intensifier la coopération bilatérale dans les domaines de la formation et de l’entraînement spécialisés en matière de maintien de la paix.

La visite de Jean-Pierre Lacroix en Tunisie s’inscrit dans le cadre de sa participation à la conférence internationale sur “le rôle des forces armées dans la protection des civils dans les opérations de paix” qui se tient, les 10 et 11 juillet, à l’initiative du ministère de la Défense nationale, en coopération avec le département des opérations de paix de l’ONU.