Le Mondial des Clubs 2025 débute son tableau final avec une première affiche prometteuse ce vendredi 4 juillet à 20h (heure locale) au Camping World Stadium (Orlando). Le club brésilien Fluminense, récent vainqueur de la Copa Libertadores, affronte le club saoudien Al Hilal, habitué des confrontations de haut niveau en Asie et désormais ambitieux à l’échelle mondiale.

Deux styles, deux continents, une seule place en demi-finale

Pour Fluminense, ce quart de finale est l’occasion d’imposer le rythme sud-américain face à une équipe d’Al Hilal bien rodée. Les Brésiliens restent sur une série mitigée de trois victoires, une défaite et un nul lors de leurs cinq derniers matchs. S’ils comptent sur la créativité offensive et le collectif technique, ils devront rester vigilants défensivement.

Côté Al Hilal, les dernières prestations affichent une forme plus stable avec trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Emmenés par plusieurs joueurs internationaux expérimentés, les Saoudiens veulent prouver que leur domination sur le continent asiatique peut s’exporter au plus haut niveau mondial. Leur progression dans la compétition s’appuie sur une organisation tactique rigoureuse et une efficacité offensive notable.

Aucun antécédent, mais une confrontation stratégique

Les deux clubs ne se sont jamais rencontrés auparavant, ce qui rend ce match particulièrement imprévisible. Fluminense mise sur la créativité brésilienne, Al Hilal sur une approche physique et structurée. Cette rencontre d’ouverture pourrait bien donner le ton des quarts de finale.

Une ouverture sous tension

Ce premier quart de finale donnera une première tendance sur l’équilibre des forces entre clubs sud-américains et asiatiques. Le vainqueur accèdera aux demi-finales, en attendant l’issue des autres affiches du week-end.

Sur quelle chaîne et à quelles heure suivre le match en direct : 20h (heure locale) et sur DAZN.